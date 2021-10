Koroona õppetunnid hooldekodus

Kui lisada sellele veel erihooldekodude, õendus- ja hooldushaiglate elanikud, keda on pea sama palju, on see suur arv ja see kasvab. Et mõista, mida inimesed hooldekodudes elades tunnevad, pangem end mõttes olukorda, kus peame loobuma kõigest, millega oleme elus senini harjunud, kirjutab ministeeriumi blogis sotsiaalministeeriumi vanemkaplan Katri Aaslav-Tepandi.

Hooldekodus on inimene enamjaolt oma viimases maapealses kodus, ja on hea, kui seal on inimene, kellega saab jagada oma kurbust või rõõmugi. On see siis empaatiline töötaja või toanaaber. Väga hea on, kui asutuses on hingehoidja või muu vaimse tervise spetsialist, kes saab inimest tema mures ära kuulata, nõu anda, lohutada, olla kõrval.