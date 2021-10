Järvamaa piirkonna vaktsineerimise koordinaator Maire Raidvere andis teada, et pühapäeval kell 9–18 on võimalik end Järvamaa haigla vastuvõtus (EMO, Pärnu 53, Paide) etteregistreerimata esimese ja teise doosiga vaktsineerida. Kasutuses on Jansseni ja Pfizeri vaktsiin.