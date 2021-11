Paide linnapea: Kõik avaliku sektori töötajad peaks olema vaktsineeritud

Värk esitas riigikantseleisse Lääne regiooni kriisikomisjoni ettepaneku, et kohalikele omavalitsustele, mille ülesanded on kogu riigis sarnased, tuleb tellida riiklik riskianalüüs. «See analüüs peaks üheselt ütlema, millistel ametikohtadel on riskidest tulenevalt vaktsineerimine vältimatult vajalik ja millistel mitte,» selgitas linnapea.

Värk tunnistas, et ei oska veel öelda, kas see ettepanek ka reaalset rakendust leiab, aga seniks on igal tööandjal võimalus – või arvestades praegust olukorda – isegi kohustus teha oma töökeskkonna riskianalüüs ja kriitilistel ametikohtadel vaktsineerimist nõuda. «Siis tekib ainult see mure, et kohalike omavalitsuste riskianalüüsid võivad tulla väga erinevad ja see võib kaasa tuua palju kohtuvaideid. Ühe lahendusena palusingi kaaluda ühtse riskianalüüsi tellimist omavalitsusliitude kaudu või veel parem, viia see teema linnade ja valdade liidule arutada.»