Metsakuningas sai veel ühe uhke tiitli

2022. aasta loomaks on valitud pruunkaru. Karude arvukus on Eestis viimased 15 aastat suurenenud ja asurkonna seisundit võib pidada väga heaks. Samas tähendab nende suur arv seda, et tihenevad ka karude kokkupuuted inimesega ja juhtumitest, kus inimesed satuvad metsarajal või suisa koduhoovis kokku metsa­ottidega, on lugeda juba pea iga nädal.