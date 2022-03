67% elanike arvates ei ähvarda Eestit hetkel sõjaline oht

Ukraina tuntuimaid vabatahtlikest välismaalasi koondav sõjaväeüksusi on Gruusia Leegion, mille kodubaas asub Kiievis. Väeüksus koosneb valdavalt grusiinidest, aga hõlmab ka teisi rahvusi. Pildil üksuse harjutus enne sõda.

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel läbi viidud küsitlusest selgub, et täisealistest elanikest arvab 24%, et Eestit ähvardab praegu otsene sõjaline oht ning 67% arvates mitte. Küsitluse viis 18-aastaste ja vanemate Eesti elanike (k.a mittekodanike) seas läbi Norstat Eesti AS.