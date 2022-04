Suurem osa inimestest pooldaks vaid Ukraina sõjapõgenike töölevõtmise lihtsustamist

​MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi poolt tellitud küsitlusest selgub, et 43% vastajate arvates tuleks välismaalaste seaduse muutmisel lihtsustada ainult Ukraina sõjapõgenike töölevõtmist. 20% vastajatest arvab, et võiks lihtsustada nii Ukraina sõjapõgenike kui ka kolmandatest riikidest pärit inimeste töölevõtmist. Küsitluse viis läbi Norstat Eesti AS.