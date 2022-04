Lauri Läänemets lisaeelarvest: valitsuse pakutud lahendus hinnatõusule on kui lahtisele luumurrule plaastri panemine

„Aastaga on vähenenud keskmist palka teeniva inimese ostujõud umbes 10 protsendi võrra. Selle aasta inflatsiooniks prognoositakse 12,7%. Lisaeelarvega pakutud ühekordne 50-eurone toetus on selles valguses kui lahtisele luumurrule plaastri panek,“ tõdes Läänemets. Ta lisas, et eriti küünilisena mõjub see samm, kuna toetus on strateegiliselt ajastatud jõudma inimesteni just aktiivse valimiskampaania perioodil.

„Lastega pered vajaksid hädasti üle viie aasta muutumatuna püsinud lastetoetuste tõusu. Erakorralise pensionitõusu peaks ära tegema juba nüüd, mitte alles uue aasta alguses. Eesti inimesed peaksid oma palgaga väärikalt toime tulema – tänane maksusüsteem ja inflatsioon aga seda ei luba,“ ütles Läänemets.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimehe hinnangul on sotsiaalne turvalisus oluline osa julgeolekust. „Igaüks teab, et kett murdub alati oma nõrgimast lülist. Nii nagu energiakriisi ajal sügisel, nii lohistab valitsus jalgu, kui küsimus puudutab Eesti inimeste hakkamasaamist. Valitsuse pealtvaatamispoliitika riskiks on see, et praegu sosinal kõlav kremlimeelne jutt, mis kritiseerib sõjapõgenike abistamist võib abita jäänud meeleheites inimeste seas leida toetust ning eskaleeruda tõsiseks kriisiks Eesti ühiskonnas,“ rääkis Läänemets.