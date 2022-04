Raamat võlast ja tavalistest inimestest

Raadiokuulamise asemel käis raamatuesitlus ja nagu Järva valla raamatukogu direktor Karmen Velitschinsky uhkusenoodiga hääles mainis, oli tegemist mitmes mõttes esimese korraga. «Järva-Jaanile on see nüüd küll erakordne sündmus. See on siin esimene raamatuesitlus: esitletakse raamatut, mille tegevus toimub Järva-Jaanis ja just see raamat sai esimese preemia krimilugude konkursil, mis toimus samuti esimest korda,» teatas ta kohaletulnutele.