Legendaarne Imavere kõrts ärkas sel nädalal taas ellu

Verywell buffet-kohvikute eestvedaja Danel Puuder ütles, et kuna Imavere kõrts on küll vaikselt tegutsenud, kuid pole pärast koroonat enam õiget hoogu sisse saanud, siis tahab ta asja tagant utsitada. «Koht on ju hea ja maine legendaarne. Kõrts tuleks tööle panna oma endisaja hiilguses,» lausus ta.

Paides ja Türil buffet-kohvikutega kanda kinnitanud Puuder annab endale aru, et Imavere kõrtsi selline toidukoht ei sobi. «Jätkame menüüpõhise toitlustusega, nagu seal alati on olnud,» lausus ta ja lisas, et sama tähtis kui hea toit, on Imaveres ka peoõhtud käima saada. «Selle poolest tuntakse kõrtsi kõige rohkem,» märkis ta.