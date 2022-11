Toiduabi saajaid on üha rohkem

Süda-Eesti sotsiaalkeskuse juhatuse liige ja Järvamaa toidupanga juhataja Tiina Larven ütles, et kui eelmisel aastal jagas Järvamaa toidupank toiduabi 42 000 kilogrammi, siis tänavu esimese kolme kvartaliga on nad jaganud toiduabi juba 52 000 kilogrammi. "Aasta pole veel läbi, aga toiduabi on jagatud 20 protsenti rohkem," lisas ta.