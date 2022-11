Türi raamatukogus tuleb küünlavalgusõhtu

Aasta õde 2022 tiitli pälvinud Laura Oisalu tutvustab erinevaid tehnikaid enda toetamiseks ja seda just meeldivate tunnete kogemise läbi. Eriti läheb vaja oskusi positiivsuse leidmiseks siis, kui mõtted kipuvad minema nukraks ning tundub, et kõik on väga halvasti.