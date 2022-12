Toidukogumispäevadel on vabatahtlike abikäed väga oodatud

See on hea võimalus nii eraisikutel, ettevõtetel, kui mistahes organisatsioonidel kaasa lüüa Toidupankade töös ja teha mõnetunnine heategu, mis aitab muuta paljude Eesti inimeste elu paremaks. Vaata vabatahtlikuks registreerumise kohta lisaks SIIT .

Süda-Eesti sotsiaalkeskuse juhatuse liige ja Järvamaa Toidupanga juhataja Tiina Larven ütles mõne nädala eest Järva Teatajale antud usutluses, et eelmisel aastal jagas Järvamaa toidupank toiduabi 42 000 kilogrammi. "Tänavu esimese kolme kvartaliga oleme jaganud toiduabi juba 52 000 kilogrammi. Aasta pole veel läbi, aga toiduabi on jagatud 20 protsenti rohkem. Kui eelmisel aastal jagasime ühes kuus keskmiselt 161 pakki, siis tänavu septembris tegime toidupakke 209, nii et kasv on olnud 30 protsenti. 2019. aastaga võrreldes on meie toidukäive suurenenud kolm korda. Töötame oma võimete piiril ja katame inimeste toiduvajaduse vähemalt praegu ära," kõneles ta.