Liikumisaasta kutsub augustis matkama

“Matkamine on suurepärane võimalus tulla välja argirutiinist, sest looduses kõndimine turgutab vaimu ning annab koormuse kogu kehale, nii luudele-lihastele kui südame-veresoonkonnale,” ütles liikumisaasta projektijuht Janne Tomberg. “Matkamist tuleks võtta kui mõnusat kulgemist, kus on aega tähele panna ümbritsevat loodust, vahetada mõtteid matkakaaslastega või süübida iseendasse,” lisas Tomberg.

Kvalifitseeritud matkajuhid viivad liikumisaasta matkadele, mille käigus läbitakse lõike ranniku- või metsa matkarajast. Tähistatud ranniku matkarada on osa Euroopa kaugmatkarajast E9, Eestis kulgeb see rannalähedastel teedel ja rannikul alates Iklast ning lõpeb Tallinnas. Metsa matkarada on osa Euroopa kaugmatkarajast E11, Eestis kulgeb see valdavalt riigi idaosas, läbides metsaseid piirkondi alates Haanjast ning lõpeb Tallinnas. Nii viib esimese eestlasena Everesti tippu jõudnud Alar Sikk matkajad Haanja künkaid vallutama ning Martin Suga, kes on liikumisaasta tähistamiseks alates märtsist matkates läbinud kõik RMK matkateed ühtejutti, viib huvilised Põhja-Eesti rannikumatkadele.