Tartu Ülikooli üliõpilased pälvisid üleilmsel sünteetilise bioloogia tippvõistlusel peaauhinna

Mesilased on tolmeldajatena ülimalt olulised elurikkuse säilitajad. Paraku on nende arvukus üleilmselt vähenemas nii putukamürkide, kliimamuutuste kui ka haiguste tõttu. Viimaste seas on üks suurimaid kahjutekitajaid peamiselt lestade abil leviv viirus, mis põhjustab deformeerunud tiibade haigust ning miljonite mesilasperede surma igal aastal.

Viirusekaitse geneetiliselt muundatud pärmirakkudest

Tartu Ülikooli meeskonda juhendanud molekulaarbioloogia kaasprofessori Ilona Faustova sõnul töötasid üliõpilased välja sünteetilise bioloogia meetodi, mille abil toodavad pärmirakud ühendeid, mis annavad mesilasele viirusevastase kaitse. „Meie eesmärk on pärssida viirusvalkude tootmist mesilase rakkudes. Selleks paneme geneetiliselt muundatud pärmi tootma väikeseid sekkuvaid RNA molekule, mis takistavad viirusegeenide avaldumist. Et need RNA-d mesilase rakkudesse viia, toidetakse mesilasi geneetiliselt muudetud pärmiga või süstitakse need otse mesilaskärgedesse,“ selgitas Faustova, kelle sõnul on meetod ülekantav ka mitme teise probleemi lahendamiseks.

Tudengitel tuli konkursil osalemiseks leida üleilmse mõjuga probleem, mida saaks aidata lahendada sünteetilise bioloogia meetoditega. Teadustöö kõrval tuli korraldada ka projektiga seotud eri sihtrühmadele mõeldud kaasamis- ja teavitustegevust. Projekti valmistati ette kevadest hilissügiseni.

Sünteetilise bioloogia parima üliõpilasprojekti Oscar