Kolmikute pere loodab vee heategijate abiga majja saada

"Oleme saanud palju abi ehitusmaterjalide osas. Suured tänud kõigile,kes aidanud. Kahjuks vajame järjekordselt abi. Nimelt maja kuhu soetasime omale uue kodu on kortermaja(ilma toimiva ühistuta). Selleks, et saaksime vee -ja kanalisatsiooni trassi korterisse viia peame paigaldama veemõõdukaevu ja lisaks teiste korterite ette liitumispunktid. Summa on meie jaoks ulmeline. Kuna majast keegi teine hetkel liitumisest huvitatud pole, peaksime meie selle raha kuskilt leidma. Kahjuks 4 väikelast kasvatades meil selliseid summasid pole. Trassi kaevamine koos nende kaevu ja liitumispunktiga läheb umber 10000-15000 maksma," kirjutab pereema Külen Erala ja avaldab lootust, et ehk leidub mõni trassidega tegelev firma, kes suudaks neid aidata, juhendada või suunata, kelle poole pöörduda.