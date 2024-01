SA Järvamaa kultuurivaldkonna koordinaator Eva Linno tõdes, et võrreldes eelmise aastaga kujunes nimekiri seekord veidi pikemaks. «Kandidaate on omajagu ja tore on, et tegijaid ikka märgatakse ja neist teada antakse,» ütles ta. Kuigi konkurss kuulutati välja eelmise aasta detsembris, laekus osa avaldusi üsna viimasel hetkel, enne kui konkurss lukku läks.