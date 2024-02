Registreerumine Hooviteatrite festivalile on avatud

Kuues Hooviteatrite Festival toimub 8. ja 9. juun Paide linna hoovides. Festivali korraldaja, Paide Muusika- ja Teatrimaja ootab truppide osalemissoove 18. märtsiks. Oodatakse etendusi, mille pikkus on kuni tund. Kuna festival on kahepäevane, siis osalevate truppide arv on piiratud.