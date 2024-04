Kesk-Eesti ettevõtlusinkubaator korraldas haridustöötajatele õppereisi

​Kesk-Eesti ettevõtlusinkubaator viis Järvamaa haridustöötajad harivale õppereisile Fibenoli, et tutvustada neile uuenduslikku lähenemist puidu väärindamisele. See visiit pakkus osalejatele võimalust näha, kuidas on leitud viise paberipuidu ja puidutööstuse jääkide väärtuslikuks muutmiseks.