SPORDIMEESTE SUUR TUNNUSTUS Türi valis aukodanikud

Leonhard Soom

Leonhard Soom, kes on olnud kergejõustikutreener juba üle 50 aasta, on oma pühendunud töö ja panusega aidanud kujundada terve põlvkonna sportlasi, kelle saavutused püsivad tänaseni nii maakondlikes kui ka riiklikes rekorditabelites.

Aastakümnete jooksul on Leonhard Soomist saanud noorte sportlaste kujundaja ja suunaja, kelle töö tulemusena on paljud tema juhendatavad saavutanud silmapaistvaid tulemusi. Tunnustust jagavad ka tema endised õpilased. Näiteks, Kaie Jäärats (Riisberg) meenutab: „Mida vanemaks saan, seda rohkem olen mõistnud, et Soom oli mulle nagu teine isa. Ta oli karm, kuid õiglane. Pidasin Soomist treenerina sedavõrd lugu, et hiljem käisid tema juures trennis ka minu lapsed."

Vadim Gritsenko rõhutab, kuidas Soom suutis leida igaühes peituva potentsiaali ja aitas neil jõuda suurepäraste sportlike saavutusteni. „Spordi kõrval õpetas ta meile ka perekonna ja vanemate austamist. Kuigi treeningud olid tähtsad, oli Soomi jaoks perekond ja kool veelgi olulisemad," meenutab Gritsenko.

Grit Šadeiko lisab, et Soom oli tema esimene treener, kes andis talle kindla suuna sporditeele. „Olen väga tänulik, et ta pani mind proovima kõiki kergejõustikualasid ning avardas minu silmaringi spordimaailma osas," meenutab Šadeiko.

Lisaks oma treeneritööle on Leonhard Soom olnud oluline ka Türi valla infrastruktuuri arendamisel. Ta algatas Türi keskkooli kaugushüppe kasti korrastamise ning Kabala kooli renoveerimise aastatel 1986–1988. Samuti oli ta Türi 2. keskkooli ehituse eestvedaja ja töötas hiljem Edelaraudtee kinnisvarahaldurina, andes Türi raudteejaamale tänase ilme.

Leonhard Soomi filosoofia on alati olnud õiglus ja ausus. Tema sõnul on kõik, kes laste ja noortega töötavad, nende teenijad ja kujundajad, mitte nende ülevalt-alla vaatavad juhendajad. Soom usub, et suurte saavutuste nimel ei saa meeldida kõigile, kuid sihikindel tegutsemine viib alati tulemusteni ja tänulikkus ning sõbralik õlale patsutus on vahest kõige suurem väärtus.

Veiko Valang

Veiko Valang on pikaajalise ja pühendunud panuse andnud Türi spordielu arengusse. Alates 1986. aastast, mil ta asus elama Säreverre, on ta mõjutanud sadu noori nii kergejõustikutreenerina kui ka koolitundides. Tema juhendatud noored, eriti kõrgushüppajad, on saavutanud mitmeid Eesti meistritiitleid.

Veiko on olnud seotud mitmete spordiürituste korraldamisega, sealhulgas paigalthüpete mitmevõistlus ja miilijooks. Lisaks on ta tuntud spordikommentaatorina, tema hääl on tuttav võrkpalli- ja rammumeeste võistlustel.

Veiko on ka olnud Türi Gümnaasiumi viimane direktor enne valla koolireformi ning kuulunud Türi vallavolikogusse, juhtides mitmeid komisjone. Oma mitmekülgse tegevuse eest spordis ja kogukonnas on Veiko Valang vääriline kandma Türi valla aukodaniku tiitlit.

Koos abikaasa Lea ja pere toega on Veiko olnud eeskujuks ja panustanud aktiivselt noortesporti, sealhulgas hiljutine koostöö Paide Gümnaasiumiga noorte toetamiseks stipendiumitega.