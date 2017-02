Algasid Järvamaa meesveteranide võrkpalli-meistrivõistlused

Osaleb 6 meeskonda (Järva Kuma, Türi, Koeru SK, Sargvere SK, Paide Politsei ja SK Imavere), kes omavahel mängivad kaks korda. Järvamaa meister peaks selguma 13.aprilliks.

Jaanus Nilp Imavere spordiklubist andis teada, et kõik meeskonnad pidasid esmalt 2 kohtumist, kus 2 võitu said Järva Kuma ja Koeru SK meeskond. Järva Kuma oli 2:0 parem nii Paide Politsei kui Türi meeskonnast. Koeru SK oli 2:0 parem SK Imavere ja Paide Politsei meeskonnast. Ühe võidu said Sargvere SK ja Türi. Sargvere SK oli 2:0 parem SK Imavere meeskonnast. Türi oli omakorda 2:0 parem Sargvere Skst. (JT)