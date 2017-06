Heli Suvi: presidendi nõunikuna töötasin 24/7

Tööle läksin veebruari keskel Maxima Eesti OÜsse kommunikatsioonispetsialistiks. Seal tegelen peamiselt sisekommunikatsiooniga.

Miks just selline valik?

Siiani olen töötanud ametnikuna. Töötada Eesti suurima tööandja juures, kel on 2800 töötajat, 75 kauplust ja e-kauplus, tundus hea proovikivina.

Kui varem suhtlesin eesti ja inglise keeles, siis nüüd lisandus igapäevasuhtlusse ka vene keel.

Ka teie praegusest töökavast oli keeruline leida aega intervjuuks? Mis tõi teid esmaspäeval Paidesse?

Kaks põhjust: lähen reedel Rakveresse võidupüha paraadile marssima Järva naiskodukaitse ridades ja meil on täna (esmaspäeval – toim) Türil paraadi proov.

Täna oleks olnud ka minu isa sünnipäev. Isa oli põhjus, miks tulin poliitikase ja liitusin just Reformierakonnaga, sest seal ees olid tema võitluskaaslased. Inimesed, kes olid ka mulle tuttavad.

Meie poliitilised vaated isaga küll ei kattunud ja vaidlused olid kohati ägedad. Aga olen isa tütar. Mul on ka vanem vend, kuid mina olen see, kes läks isa jälgedes.

Tean, et ta oli alati uhke minu üle, sellepärast on veel nüüdki, vähem kui aasta pärast isa surma temast raske pisarateta rääkida. (peab pikema pausi)

Kuidas teist sai Järva Naiskodukaitse liige?

Seegi on suuresti seotud president Ilvesega. Talle oli kodanikuühiskond väga tähtis, käisime ühel aastal läbi kõik Kaitseliidu malevad üle Eesti. Enamikus neist käisin temaga kaasas ja see jättis mulle sügava mulje.

Nõunikutöö ajal ei saanud ma nendega veel liituda, kuid töö lõppedes astusin selle sammu. Järva malevaga just seetõttu, et see tundus kõige õigem. Siin mind oodati.

Ka leht, mida alati esimesena vaatan, on Järva Teataja, ja Facebookis jälgin Kuma raadiot, mis nüüd küll on teise nimega. Kui kuskil on Järvamaa inimestest midagi kirjutatud, siis alati loen.

Kuigi olen kümme aastat Tallinnas elanud, siis mu kodulinn on Paide ja olen hinges ikkagi järvakas.

Olete olnud ka Paide linnapea. Kui palju tekitab Paide juhtimine teis emotsioone?

Alati! Paar nädalat tagasi käisin Paides sõbrannaga, kes ei ela Eestis ja polnud siin käinud seitse-kaheksa aastat. Kui Tallinnas ta imestas linna arengu üle, siis Paidesse Tallinna tänavalt sisse sõites oli ta vait.

Sõitsime raekoja eest läbi maavalitsuse ette ja ta tõdes kurvalt, et siin ei ole ju mitte midagi muutunud. Püüdsin teda veenda vastupidises, tõin välja kutsehariduskeskuse uue hoone, Wabalinna maja arengu.

Mulle on pea iga Tallinna tänava majaga seotud mingi emotsioon, kuid temal mitte, sellepärast ei näinud ta ka muutusi. See tegi mind kurvaks, kuid saan aru, et linn ongi rohkem arenenud Pärnu tänavalt alla ehk Türi poole.

Presidendi nõunikuna töötasite kümme aasta, kas Maxima on teie elu järgmine kümmeaastak?

Ei usu! Olen küll olemuselt lojaalne nii sõpradele, keskkonnale kui isegi teenuse osutajatele. Hindan traditsioone, juuri ja sidemeid.

Maxima valisin töökohaks pigem värskenduse ja koolitusena. Olen seal, kuni väljakutsed mulle huvi pakuvad ja ma ise arenen. Kui tunnen, et raiskan ennast, siis ilmselgelt asun uutele otsingutele.

Mis siis on kümne aasta plaan?

Keeruline öelda, sest ka 2006. aastal olin äsja läinud Pärnu kolledžisse sealse kompetentsikeskuse juhiks ja saanud töötada vaid paar kuud, kui mulle 13. oktoobril helistati ja presidendi kantseleisse tööle kutsuti. Samamoodi oli Paide linnapea ametiga, et ühel hetkel oli tagasi astunud Indrek Kivimäe asemele vaja leida Reformierakonna liikmete seast uus linnapea.

Olen alati olnud valmis uuteks huvitavateks katsumusteks. Kui leian, et need on järgimist väärt, siis miks mitte.