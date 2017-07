Traktorisõit lõppes kraavis

Esimene õnnetus juhtus kella 7.38 ajal Koeru vallas Mäeküla-Koeru-Kapu maantee 21. kilomeetril, kus 25aastane mees sõitis kaubikuga Fiat Ducato tagant otsa ees liikunud traktorile TYM T423, mida juhtis alkoholijoobe tunnustega 59aastane mees. Traktor paiskus teelt välja kraavi külili. Kiirabi andis traktori juhile kohapeal esmaabi.

Teine õnnetus juhtus kella 18 paiku Reopalu külas Pärnu-Rakvere-Sõmeru maantee 88. kilomeetril, kus 15aastane poiss ületas jalgrattal maanteel ülekäigurada ja põrkas kokku rohelist värvi Citroen Berlingoga. Poiss teatas sõidukijuhile, et ta viga ei saanud ja seega kiirabi ei kutsutud ega politseid ei teavitatud. Poiss pöördus siiski hiljem Järvamaa Haiglasse. Jalgrattur ei kandnud jalgratturikiivrit ja ei arvestanud sellega, et temal ei olnud ülekäigurajal sõidukijuhi suhtes eesõigust. Autojuht on selgitamisel.