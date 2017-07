TABATUD: noormees päikeseprillide ja musta pusaga, sina ajasidki Paides purskkaevu vahule

Nüüd, pea kaks nädalat hiljem toob Järva Teataja lugejateni video Paide linna valvekaamera salvestusest. Sealt on näha, et 4. juulil kl 18.30 paiku lähenes kesklinna poolt Lembitu pargi purskkaevule päikeseprillide ja musta pusaga meesterahvas. Purskkaevu juurde jõudnud, istus too kaevu servale, katsus ühe käega vett ning teisega, tegevust kehaga varjates, valas pudelist midagi vette. On näha, kuidas selle tegevuse tagajärjel vesi mullitama hakkab.

Paide politseijaoskonna juht Margus Toomsalu tõdes seda videot vaadates, et ilmselgelt on tegemist tahtliku tegevusega.

Teo toimepanija lahkus purskkaevu juurest tuldud teed mööda. Vaata videot!

Paide linna planeeringu- ja ehitusnõunik Reino Lõhmus ütles, et purskkaevu korrastamisega tegeles Paide Haldus ning töö täpsed kulunumbrid pole veel kokku löödud. „Inimeste töötunnid...puhastusvahendite maksumus...Tavaliselt on puhastustööd aega võtnud ca 1,5 päeva,” selgitas ta. „Kui selline tegu toime pannakse, tähendab süsteemi seiskamist ning spetsiaalsete ja väga kallite kemikaalide kasutamist ja filtrite pesu. See on heal juhul. Kõige kehvema variandi puhul tuleb kogu basseini veesüsteem tühjaks lasta.”

Lõhmus selgitas, et purskkaevu juures maa sees on veepaak ning läbi selle toimubki veeringlus. „See, et purskkaevus on näha 30cm vett on vaid väike osa. Suur mahuti, vahepealsed filtid ja purskkaev- kogu see süsteem on üks tervik ning kui rikkuda vesi ära, on see ka paagis rikutud. Ringlus on üks,” täpsustas ta.

Enne vahuleajamist sai uus purskkaev olla segamata töös kaks kuud.

Reino Lõhmus lootis, et antud kaamerasalvestus paneb paha peal väljas olevad inimesed seadusekuulekamalt käituma ja et tulevikus purskkaevu enam vaule ei aeta.

See pole krattidel esimene kord Paide purskkaevu pesuvahendit valada. Tavaliselt on selline teguviis tähendanud purskkaevu veest tühjakslaskmist ja uuesti puhta veega täitmist.

Õhtuti valguse- ja värvimängu pakkuv uuendatud purskkaev pandi Paides tööle eelmise aasta septembri lõpus. Linna sünnipäevaks rajas parki 50 000 eurot maksnud purskkaevu AS Paide Vesi. Purskkaev läbis viimati põhjalikuma uuenduskuuri 2005. aastal, kui Paides oli võidupüha paraad.

2009. aasta kevadel, kui kohalikud omavalitsused pidid masu sunnil kulusid kärpima, teatas linnavalitsus, et kokkuhoiu eesmärgil purskkaevu tööle ei panda.