Paide ühisgümnaasiumis algas sünnipäevanädal

Paide ühisgümnaasiumi õppealajuhataja Marje Tänav ütles, et ümmarguse verstaposti tarvis pani ta kaante vahele kokku raamatu «40 aastat – ühe kooli lugu». «Selliseid kooli ajalugu kokku võtvaid raamatuid on kool üllitanud varemgi, kuid seekordne sai kõige mahukam,» lausus ta.

Raamatust leiab hulgaliselt Paide ühisgümnaasiumit ja selle eelkäijat Paide 3. keskkooli iseloomustavaid lugusid. Näiteks saab sealt lugeda kunagise tubateatri ja traditsiooniliste koolinäidendite kohta, kooliraadio tegemistest, legendaarse õpetaja ja direktori Hillar Hanssoo tegemistest, koolikella saamise loost, spordirekorditest, uue maja ehitusest, kooli konverentsidest, uuema aja olümpiamängudest, edukatest õpilasfirmadest, kuulsaks saanud lõpetajatest ja paljust muust.

Paide ühisgümnaasiumi raamat «40 aastat - ühe kooli lugu». / Anne Põder

Paide ühisgümnaasiumi huvijuht Kätlin Merisalu ütles, et paljud vilistlased vastasid ka üleskutsele saata oma kooliajast meenutusi. «Need on üles pandud kooli seinale koos erinevate esemetega kooli ajaloost,» märkis ta. «Kõige vanemad meenutused pärinevad neljanda, viienda ja seitsmenda lennu õpilastelt,» täpsustas ta.

Merisalu lisas, et meenutusi võib tema meilile saata veel terve nädala jooksul ning need lähevad kohe täiendavalt seinale üles.

Kooli sünnipäevaga seonduvalt on koolis ka stiilinädal. «Täna on õpilased riietunud nohikuteks, homme vana aja sportlasteks, neljapäeval suvisteks havailasteks ning reede on kooli ametlike värvide kollase ja sinise päev,» tutvustas Merisalu nädala plaane.

Ta lisas, et igal päeval on kavas ka teemaga seotud tegevused. «Täna on klassidevahelised viktoriinid, homme teeme klasside kaupa püramiide, neljapäeval tantsime limbot ja väiksemad mängivad vahetundides lustakaid mänge, reedel laulame koolile sünnipäevalaulu ja teeme ühise droonipildi,» kirjeldas ta kavas olevaid tegevusi.

Nädalavahetuseks on aga majja oodata ligi 800 vilistlast, kes tulevad kokku oma kooliaega meenutama. Vilistlaste kokkututuleku üritused algavad juba reedel E-Piima spordihallis toimuvate A ja B klassidevaheliste võistlustega. Pärast seda on eelpidu Kreisi trahteris. Laupäeval kogunevad kooli lõpetanud esmalt Paide kultuurikeskusesse pidulikule kontserdile ning seejärel viimast korda koolimajja peole.