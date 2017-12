Päästeamet: 8 nippi turvalisteks jõuludeks

Päästeamet kutsub kõiki üles pühade ajal ohutult käituma ja märkama ka neid sugulasi, naabreid ja tuttavaid, kes ise oma ohutust tagada ei suuda. Paku oma abi ja hoiad pikal pühadeperioodil ära nii mõnegi õnnetuse.

Päästeamet pakub jõuluturvalisuse spikrit:

· Majast lahkudes peavad küünlad, kaminad ja teised lahtise tule allikad olema kustunud.

· Küünlad aseta mittepõlevale alusele ning ohutusse kaugusesse süttivatest materjalidest. Ka koduloom, nt kass, võib mänguhoos lauale või riiulile hüpates küünla ümber ajada.

· Jälgi, et vooluvõrk poleks üle koormatud ning elektripaigaldised ning kasutatavad elektriseadmed oleks korras.

· Ära unusta peomeeleolus ohutu käitumise reegleid ja tuleta neid meelde ka teistele. Oma pere jõulud saame turvaliseks muuta ainult meie ise.

· Tuppa toodud kuusk, olgu see siis looduslik või plastmassist, soovitab Päästeamet kasutada elektriküünlaid.

· Ära jäta jõulutoitu ahju või pliidile järelvalveta.

· Veendu, et elektriküünlad ja jõulutuled on terved. Kindlasti tuleks kõik juhtmed üle vaadata, kas need on terved ja korralikud.

· Hädavajalik on suitsuanduri olemasolu, sest see annab tulekahjust märku kümne sekundi jooksul pärast tulekahju tekkimist.