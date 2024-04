Esita oma idee Eesti elu parandamiseks ja võid saada 25 000 eurot stardiraha

Koolitus- ja arendusprogramm kestab üheksa kuud ja on tasuta.

NULA inkubaatori projektijuhi Karin Kruupi sõnul on igaühel võimalik oma kogukonnas ja ühiskonnas laiemalt midagi ära teha. “Meil kõigil on vajalikke oskusi ja teadmisi, et märgata ja pakkuda lahendusi mõnele teravale murekohale Eesti ühiskonnas, olgu valdkonnaks keskkond, inimeste toimetulek, vaimne tervis või hoopis haridus,” selgitas ta. “NULA inkubaatoris saad oma idee põhjaliku koolitusprogrammi käigus arendada mõjusaks sotsiaalseks ettevõtteks,” lisas Kruup.