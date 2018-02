* Järvamaa aasta teo kandidaat, Kanal 2 heategevussaade «Kodutunne» filmis uue hooaja avasaate Paide linnas Viisu külas, kus seitsmelapselise pere kolmetoaline korter sai avarama köögi.



* Kui omavalitused on olnud sageli neile kuuluva kinnisvara müügiga hädas, siis endise Türi kolledži maja on läinud hinda nii, et kohalik ettevõtja on nõus isegi kohtusse minema, et saada võimalust hoone endale osta.



* Pühapäeval filmiti Järvamaal «Tõde ja õigust» lausa kahes paigas korraga: Esna vana vallamaja ja Järva-Peetri kiriku juures. Filmi tegevprodutsent Johanna Trass täpsustas, et üks võtterühm võttis üles näitlejateta vaateid, nagu jõuluteenistusel olevaid kirikulisi ootavad hobused või vallamajas viibivat Andrest ootav hobune. Samas filmiti Järva-Peetri kirku juures ka Jussi matuseid, täpsemalt stseeni, kus Juss on kirstus, kirstu juures on Andres, Mari, Aaseme Aadu, Sauna-Madis ja Hundipalu Tiit, kirstu kaas lüüakse naeltega kinni ja kirst lastakse hauda.



* Sellest aastast pole Järvamaa politseinikel kohapeal kasutada enam ühtegi politseikoera. Üks ja ainus Jäpe koos Paide politseijaoskonna vanemkoerajuhi Taavi Idavainuga on töö tõttu maakonnast läinud.



* Kui tänavat mööda kiirustab siniste vilkurite sähvides ja helisignaali unnates punavalge päästeauto, tekib kaasliiklejatel enamasti vaid üks mõte: kuskil on midagi juhtunud. Pühapäeval nägi Järvamaal päästesõidukeid lausa kolonnina liikumas. Väljakutsele need sõidukid õnneks kihutama ei pidanud, tehnikaparaadiga tähistati rahvusvahelist 112-päeva.



* Pilve tagant piiluv päike, tuuletu karge õhk, sillerdav järvevesi jääaugus ja tossavad saunad – selline idüll avanes laupäeval Järva-Jaani tehisjärve ääres, kuhu rahvas oli kogunenud sõbrapäeva talisuplus- ja saunapäevale. Ekstreemsed rannaolud olid meelitanud kohale üle saja inimest, kuid siiski mitte kõik ei võtnud end sauna ja supluse tarvis paljaks, vaid eelistasid teiste hulljulgust nina jopehõlma varjus ja kapuuts silmini pähe tõmmatud kõrvalt jälgida.



* Eelmise nädalal Eesti Näituste paviljonides olnud turismimessil tutvustas Järvamaa end kolmandat aastat tunnuslausega «Üks tee, mitu sõpra». Asukoht Puhka Eestis halli 24ruutmeetrisel alal oli sama hea keskne nagu ka tavaelus, kuid messiboksi ühtne vanameelne kujundus pani külastajaid üksnes Järvamaast mööda tormama nagu Tallinna–Tartu maanteelgi.



* Laupäeval Järva vallas esimest korda peetud Swedbanki ja Hawaii Expressi suusasarja kolmandale etapile mõõtu võtma tulnud 400 noorsuusatajat tõstsid Kangrumäe ka suurvõistluste mõistes arvestatavaks korralduskohaks.