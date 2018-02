* Hiina ettevõte ostis Türi vallas asuva endise laudakompleksi, et hakata seal tootma jäätisepulkasid müügiks üle maailma. Töötajate otsingul on alanud koostöö töötukassaga. «Esimeses etapis vajame 20 töötajat, kuid kahe aasta pärast töötab siin kindlasti 50 inimest kui mitte rohkem. Spetsialistid toome Hiinast, kuid töötajaid püüame esmalt leida ka Eestist. Kui hätta jääme, siis vastavalt Eesti seadustele on neidki kavas tuua Hiinast,» selgitas loodava tehase direktor Yoshiyuki Yokoyama.



* Juba homme ootab pubi Õel Ämm Paides avapeole rahvast, et käima tõmmata uus lõbustusasutus, kus on nädalavahetustel võimalus elava muusika saatel jalga keerutada. Uue peopaiga eestvedaja Andreas Valk (35) ütles, et esiotsa paneb ta käima peosaali ning toob sinna reedeti ja laupäeviti tantsuansamblid esinema. «Plaanin avada ka köögipoole ja pakkuda toitlustust,» lausus ta. «Algul saab baarist osta vaid alkoholi ja lihtsamaid snäkke, mille valmistamiseks pole kööki tarvis.»



* Eelmisel suvel, mil Paide arvamusfestivali eel keskväljaku ruumieksperimendi eestvedajatele loovutas, ei teadnud keegi, kas hulljulgest ettevõtmisest asja saab ja kuidas see vastu võetakse.

Ent nagu eestlastele kombeks, et alguses ei saa vedama ja lõpuks pidama, osutus liikluselt osaliselt jalakäijatele vallutatud linnasüda linlaste ja külastajate hulgas menukaks.

Eeloleval suvel eksperiment keskväljakuga jätkub, seekord veidi pikema aja vältel. Kui esimene kord andsid väljakule lisarohelust linlaste toodud potitaimed, siis nüüd mõlgub tegijate meeles mõte sel suvel keskväljakul ka söögikraami kasvatada.



* Olenemata sellest, et Türi lillelaada laadaala tänavu vähenes ja seetõttu tuli korraldajatel tõsta ka osa platside hinda, täitusid müügikohad esimese kahe nädalaga.



* Teisipäeval oli Paide muusika- ja teatrimajas Türi, Paide ja Koeru muusikakooli ühiskontsert, kus sai kuulda pillierialade soliste, ansambleid, aga esimest korda tegi oma avaliku ülesastumise ka Türi-Koeru noorteorkester. Ühiskontserte on maakonna muusikakoolid korraldanud ennegi, viimane jääb küll paari aasta taha.



* Lasnamäe kergejõustikuhallis lõppesid U18, U20 ja U23 klassi EV100 Eesti talvised meistrivõistlused kergejõustikus. Järvamaa klubide või maakonnast pärit sportlased võitsid viis medalit.