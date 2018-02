Järva vald kaeti suusaradadega

Koigi kooli kehalise kasvatuse õpetaja Liidia Mäeveer ütles, et lapsed pole saanud suusatama õppida juba kolm aastat – lund pole olnud. „Oleme käinud kooliga varem ka Otepääl suusatamas, eelmisel talvel ei saanud sinnagi – lund polnud. 2. ja 3. klassi lastel pole suusatamisest mingit aimu. Ütlen neile – ära kõnni suusa peal, libisema peab, " lausus ta. Seepärast oli tal hea meel, et sedapuhku on lumi maas ja suusarajad sisse aetud. „Ootame lumelisa ja et see kaua püsiks!"