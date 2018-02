President Kaljulaid teenetemärkide saajaile: olete Eesti meile koduks ehitanud

Alates sellest, kui Eesti taastas omariikluse, on üks inimpõlv peale kasvanud, rääkis riigipea. „Näeme toonaseid lapsi täna juba siingi saalis. 1990ndate alguse noortest on saanud kogenud keskealised. Tänutundega mõtleme toonastele vanadele, kes veel tänagi meie seas või juba esivanemate juurde läinud. Tehtud on üks inimpõlv tööd. Üks inimpõlv tööd iseseisva Eesti heaks."

President Kaljulaid selgitas, et täna Narva kogunenud inimesed on selle töö ja tulemuste kehastus. „Tänu teie tööle – olgu see siis ette võetud palgatööna või selle kõrvalt vabadel õhtutel ja nädalavahetustel – on selles kodus, nagu ühes õiges kodus peabki, aina rohkem teadmisi, sõpru, turvatunnet, mälestusi. Veerand sajandi tagusega võrreldes kindlasti rohkem leiba ja mitte vähem idealismi,“ ütles riigipea.