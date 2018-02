Iseseisvuspäeva jumalateenistusest saavad otseülekande vahendusel osa ka vaegkuuljad

Varasematel aastatel on telejumalateenistustel olnud subtiitritega varustatud ainult laulud ja need jumalateenistuse osad, mis on mõeldud kogudusele kaasa teenimiseks. Sel aastal on subtiitrid lisatud ka Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) peapiiskop Urmas Viilma iseseisvuspäeva jutlusele, piiblilugemistele, palvetekstidele ja muudele teenistuse osadele. Subtiitrid on jälgitavad ainult jumalateenistuse otseülekande ajal ega ole lisatud jumalateenistuse järelvaadatavale salvestisele.