Maaeluminister kinnitas erakorralise toetuse taliviljakasvatajatele

„Mul on hea meel, et saame oma põllumeestele osaliselt korvata eelmisel aastal liigniiskete ilmadega kaasnenud kahjusid. Koostöös põllumajandussektoriga suutsime Euroopa Komisjonile selgitada meid tabanud keerulisi ilmastikuolusid ja nende mõju meie põllumeestele ning on väga rõõmustav, et Euroopa Komisjon toetuse maksmiseks vajaliku summa eraldas,“ sõnas maaeluminister Tarmo Tamm.