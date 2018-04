* Üks jõeäärne maatükk seisis kasutult ja selle ääres olev hoonegi aina lagunes, nii otsustaski Järvamaa kutsehariduskeskus rajada õpilaste abiga piimakarja kõrvale ka lihaveisekasvatuse.



* Eksis see, kes arvas, et tänavu kevadel liigvett ei tule. Tuli, ja veel kuidas. Tänaseks päevaks on ära sulanud esmaspäeval maha tulnud lumi, paar päeva on sadanud vihma. Neljapäeval jõudsid sotsiaalmeediasse fotod Järva vallast Ambla kandist ühelt pisemalt kõrvateelt. Liigvesi tuiskas risti üle tee ühelt põllult teisele ning võttis kaasa ka osa teekattest, jättes maha parajad kraatrid.



* On tavaline, et muusikaharidust andvas koolis on loodud kõik tingimused, et lapsed saaksid meelepärast pilli õppida. Paide muusikakool neid tingimusi ka pakub, ent klaverite pole olukord kiita, pillipark vananeb ja nüüd ongi kool võtnud plaani uue kabinetklaveri ostu.



* Üheksas Türi–Tori kiirlaskumine tuleb eriline mitmeski mõttes. Esimest korda ületab osalejate arv 400 piiri ja võistlusele on end kirja pannud ajaloo vanim osaleja, 73aastane naine.



* Veel mõni aasta tagasi oli Tallinna–Tartu äärne Valgma küla hääbumisohus, kuid viimastel aastatel on tagasi maale leidnud tee noored pered. Tulijaid oleks rohkemgi, kui külal oleks korralik valguskaabel.



* «Miks sa raamatut välja ei anna?» uurisid sõbrad-tuttavad kunstnik Mari-Lill Pihtjelt, kelle lustakad ja värvikirevad pildid jänestest kord näituseks said ja mõnda aega Tartus kunstihuviliste silma nuumasid.

Kunstnik mõtles ja seedis pakkumist. Mõtles veel ja tegigi ära.

Nüüd, paar aastat hiljem, on raamat kaupluselettidel. Sees pildid ja lood, mille peategelane on toosama Jänäs. Laupäeval esitleb Mari-Lill Pihtje oma raamatut Paides Wabalinna majas.



* Äsja Järvamaa noore spetsialisti stipendiumi saanud ja vastne Naiskodukaitse Järva ringkonna esinaine Kerlin Tealane (30) pole kunagi suurlinnausku olnud. Ometi kulus kaheksa pikka aastat, et öelda: «Aitab!»