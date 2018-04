Paide linnameeskond sai kirja esimese võidu

Avaminutitest saadik oli selge, et Paide on üle, kuid palli väravasse saamine ei osutunud sugugi kergeks kunstiks. Kuigi võimalusi oli ohtrasti, ei suutnud nad vastaste võrku esimese 45 minutil sahistada rohkem, kui Tarmo Neemelo löödud tabamus, mis osutus suluseisuks.

Paide linnameeskonna peatreener Vjatšeslav Zahovaiko sõnas, et hooaja esimese võidumänguga võib absoluutselt rahule jääda. Ennekõike seetõttu, et see võitis maha vahepeal kogunenud pinged. «Võit tuli päris keeruliselt ja miski meid endiselt kammitseb ning me ei suuda oma parimaid oskusi maksvusele panna, kuid mänguga jään rahule,» lausus ta. Zahovaiko ütles veel, et on väga õnnelik ja uhke oma mängijate üle. «Oleme noor meeskond ja võibolla ei suuda survega veel väga hästi toime tulla. Oleme seadnud endale kõrged eesmärgid, kuhu tahaks jõuda kohe ja kiiresti. Võibolla takistab meid miski psühholoogiline tõrge,» arutles ta.