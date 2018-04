Elamuspargi hooaja avasid kauged külalised

Eelnevalt oli muidugi elamuspargi meeskond ka rajad ja sõidud üle kontrollinud. Elamuspargi juhataja Sulo Särkinen kinnitas, et kuigi valmisolek gruppe (alates 10 inimest) vastu võtta on neil juba aprilli algusest, oli eile esimene grupp ning kohe välismaalt.

Samal ajal käivad metsa all ka ehitustööd, sest praegune elamuspark on Särkineni sõnul vaid viiendik ideest, mida sinna teostada soovivad.

"Ehitame Eestis ja arvatavasti ka Baltikumis ainulaadset võrgumaailma, kus mitte ainult ei saa radasid läbida mööda võrke, vaid vahele on põimitud ka tunnelid, batuudid puu otsas, pallimeri, liumäed ja muudki." Särkinen täpsustas, et võrgumaailmas saab turnida turvavarustuseta, ehk rakmeid selga ei panda ja end kuhugi kinnitama ei pea.

Idee võrgumaailmaks küpses Särkineni peas juba mõnda aega, kuid sügisel Berliinis “Euro attraction show” messi külastades sai ta kinnitust, et mujal maailmas on selliseid loodud ja need on väga hea ja lõbus ajaviide väljasõidul olevale perele.