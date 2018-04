Järvamaa korvpallimeistri selgitavad Ambla ja Paide Viking Window

Eilsetes poolfinaalides oli Paide Viking Window üle Retrost ja Ambla Türist. See tähendab, et tänases finaalis (kl 20.30 Paide E-Piim spordihallis) selgitavad Järvamaa korvpallimeistri viikingid ja amblalased. Varem, kl 19 on sealsamas pronksimäng Retri ja Türi vahel.