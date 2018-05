Paides avatakse näitus paekivist

Kogu maja hõlmav näitus jaguneb kolme põhiteema vahel: paekivi looduses ja ehitistes – I korruse fuajees väljapanek geoloog Helle Perensi kivimpaladest ja toetavatest infotahvlitest; kammersaalis on geoloog Rein Einasto kollektsioon Lasnamäe ehituslubjakivist kui enimkasutatud ehituspae liigi näidistest, kus lihitud pinnad annavad kividele erilise mustri ning H. Perensi fotolõuendid kasutamisnäidetest ehituses; jalutuskoridorides on ehtekunstnik Raili Vinni paeehted, Margus Rebase graveeritud paeveerised. Helle Perensi ja Beata Vessarti ühisloomingus valminud kollektsioon “Paekivi ilu hoieldes”, mis koosneb paemustritega lõuenditest ja tekstiilitoodetest. Oma katsetusi paekivil esitleb ka Triin Yerlikaya Porkuni paemuuseumist. Paeleidude ilu tutvustab ka Paeroosi talu peremee Ain Aasa Lääne-Virumaalt.

Mis saab paest - kivist, kui see kanda üle tekstiili? Eriline on tekstiilikunstnik Ehalill Halliste gobeläänide sari “Pae peal”, kus autor on kandnud paemustrid gobeläänvaipadesse. Eesti paekivi on tõepoolest üllatavalt mitmekesine, nii struktuurilt kui ka koloriidilt. Näitust korraldavad Eesti Paeliit, Ehalill Halliste ja Paide Muusika- ja Teatrimaja.