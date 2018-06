Türil rännatakse laupäeval läbi viimase sajandi

Kell 16 hakkab rongkäigu kolonn liikuma Jaama tänavalt ja suundub Türi lauluväljakule. Parimad kohad pealtvaatajatele on kesklinn ja lauluväljak, kus rongkäiku ka kommenteeritakse. Näha saab Türi ajaloos olulisi hetki alates Laupa mõisahärra Taubest päris hobukaarikul kuni tänapäevase tehnikani välja.

Esmalt on rännakul kujutatud Türi vanemat aega – raudteelased, pritsumehed, kaitseliitlased. Näha saab poliitilist segadust, alevivalitsust ja 1926. aasta linnaaegseid kodanikke. Linna silti on lubanud tulla kandma kunagise linnapea Viirmaa poeg. Rännakuga kirjeldatakse ära ka raadiomasti valmimislugu, rasked sõjaaastad jne.

Nõukaaegne tehnika on üles rivistatud alates mootorratastest kuni traktorite ja kartulilahtiajamismasinateni välja. Rännakus osalevad ka 60-ndate Türi ettevõtted ja need asutused on väljas oma sümboolikaga.