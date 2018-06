* Täna ja homme Paide turule minejaid ootab ees magusalt lõhnav üllatus: müügil on Järvamaa maasikad, mis on küpsenud Paide külje all Tarbjal. Kodumaist marja leiab mujaltki. Kui Tartu turul oli kohalike maasikate kilohind kuus eurot ning kui Poola maasikaid müüakse Järvamaal sõltuvalt kohast isegi neljaeurose kilohinnaga, siis Järvamaa maasikate kilo maksab praegu viis ja pool eurot.



* Kuigi kaks kuud tagasi otsustas Väätsa prügila uus nõukogu, et ei soovi müüa prügila vara Ragn-Sells tütarfirmale, soovib prügiettevõte siiski tehingu lõpule viia. Õhus ripub leppetrahv.



* Kui eelmisel nädalal Koeru kirikus tehtud uuringutega selgus, et kiriku krutsifiks on Eesti barokiajastu andekaima puunikerdaja Christian Ackermanni üks tippteoseid, siis samaaegsed uuringud kiriku võlviku juures paljastasid veel ühe saladuse.



* Eelmisel reedel Järvamaal Prandi külamaja juures vabastatud merikotkas puhkas ja kogus jõudu esmalt Põltsamaa lähistel ning lendas siis otse Venemaale, kuhu ta ongi nüüd pidama jäänud.



* Taimi Krass sündis täna, 14. juunil, aga 77 aastat tagasi. Ta sündis oma isatalus Sepal Koeru vallas Vahukülas Johannes ja Adele Vatseli teise lapsena. Kuigi juuniküütimisest pere pääses, tuli Siberisse sõita ikkagi, õnneks kaheksa aastat hiljem.



* Reedel ja laupäeval sõidetaval Viru rallil teeb oma etteaste vähemalt kolm Järvamaa meeskonda, kusjuures nii Roland Murakas kui ka David Sultanjant tulevad rajale pärast pikemat võistluspausi.