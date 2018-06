*Teisipäeva lõunal kogunes Paide politseimaja vastas asuva Wabakohviku viimast lõunamenüüd mekkima kümneid inimesi. Linnarahvas loodab, et armsaks saanud kohvik jätkab pärast Wabalinna maja sulgemist tegevust mõnes muus paigas. Kohviku perenaine Ave-Triin Eidemiller veel tulevikuplaane ei avalda, ent on kohvikuliste soojast vastuvõtust liigutatud. Kaks ja pool aastat Wabalinna majas tegutsenud kohvik on Paide rahva hinge pugenud oma põneva menüü ja hubase õhkkonna pärast. Siin on kohaliku kogukonnaga kohtunud president Kersti Kaljulaid ja keha kinnitanud helilooja Arvo Pärt. On äraütlemata kurb, et Paide, mis on niigi tuntud kui üks väiksema baaride ja kohvikutega linnu Eestis, jääb ilma veel ühest menukast söögikohast.

*Ehkki palju kirgi üles kütnud haldusreformiga oleks justkui saadud ühele poole, ei taha Järvamaa Ambla kandi kolme küla elanikud maha rahuneda ning nõuavad uue haldusreformi algatamist, sest nende nõudmist ja soovi liituda Tapa vallaga ei võetud enne tähtsate otsuste tegemist isegi mitte arutada. Inimestel on okas südames ja nad kinnitavad, et tahavad kuuluda Tapa, mitte Järva valla koosseisu. Sestap kutsutigi Käravetele kokku rahvakoosolek, kus inimesed said suud puhtaks rääkida ning vallajuhid kuulsid, mis rahvale muret teeb. Kohtumisel sündis esiagu uitmõttena idee, et ehk peaks Tapa ja Järva vallad sootuks liituma ja moodustama 20 000 elanikuga ühendvalla, mis teeks oma suuruselt paljudele omavalitsustele silmad ette.

*Lastele räägitakse, et päkapikud teevad suvel kinke ette valmistades palju tööd, sest siis saab jõuluvana need õigel ajal kätte viia. Paidelase Karola Jaanofi kodus käib elu enam-vähem samas rütmis. Nagu päkapikkudel, on oma töötuba temalgi ja jõulukuulid hakkavad seal tõepoolest valmima juba suvel. Karola väike käsitööäri saab peagi viieaastaseks. Aastatega on see kasvanud ja kuuseehete valmistamist ei saa enam jõulude-eelsesse aega lükata, sest siis peaks ta neid valmistama nii ööd kui päevad. Nii tulebki hakkajal naisel jõuludele mõelda juba jaanipäeval ning osa ettevalmistutöid aegsasti ära teha.

Lisaks nendele lugudele saab Järva Teatajast lugeda:

