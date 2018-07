Mobiilse andmeside kiirused Eesti rannaaladel on mõnevõrra väiksemad kui sisemaal

Kõigi operaatorite keskmised allalaadimiskiirused jäid randades vahemikku 45-50 Mbit/s ning üleslaadimiskiirused 24-26 Mbit/s. Need keskmised on mõnevõrra väiksemad kui Eesti sisemaal, kus TJA vastavad mõõtmistulemused on olnud 65-75 Mbit/s ja 25-29 Mbit/s. Selline tulemus on ootuspärane, sest rannaaladel on kvaliteetse andmeside tagamine looduslike tingimuste tõttu operaatorile suurem väljakutse.