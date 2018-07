Põnniratta omanik Eva Lindermann rääkis, et sellise poe avamise mõte on tal olnud juba mitu aastat. «Kunagi oli Paides ka taoline pood ning kui see kinni pandi, siis mul ja tuttavatel oli hästi kahju, seega mõtlesin, et olen julge ja proovin, äkki ikka läheb Paides äri käima,» ütles ta.