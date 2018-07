Häirekeskus sai teate maastikupõlengust kell 11.27. Praegu tegelevad päästjad põlengupindala selgitamisega ja on alustanud kustutustöödega.

Põlengule on reageerinud kogu Järvamaa ressurs, lisaks komandod Jõgevalt, Põltsamaalt ja Väike-Maarjast. Väike-Maarja päästjad võtsid kaasa ka ATV.

Suitsusammast on näha mitme kilomeetri kaugusele ja ka päästeametist kinnitati, et tegemist on üsna tõsise põlenguga.