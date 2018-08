* Roosna-Alliku piirkonnas Oeti külas elava Krista Taime salvkaev on juba nädalapäevad tühi olnud. Eelmise nädala alguses pump enam vähese vee tõttu ei löönud. Paar päeva Taim ootas lootuses, et ehk on kaevu midagi kogunenud, ent asjata. Taim kogus küla pealt voolikud kokku, et naabrite puurkaevust oma salvkaevu vett vedada. "Saime vett nii palju, et janusse ei sure," sõnas ta.



* Eile kontrollis kaitsevägi vihjet, et üleeile õhtul Hispaania õhuturbe hävitajast eksikombel välja lastud õhk-õhk tüüpi lahingrakett või selle tükid on leitud Järvamaalt Järva vallast Jõeküla lähistelt Endla looduskaitsealalt.



* Maanteeamet mõõtis kahel Järvamaa pindamisobjektil sõidukite kiirusi, et näha, kui palju peavadjuhid kinni kehtestatud ajutisest piirkiirusest 30 km/h. Selgus, et 90 protsenti autojuhtidest ületas kehtestatud piirangut.



* Järgmisest nädalast tuleb paidelastel linnas liikudes arvestada, et Raudtee ja Mündi tänav võivad olla autodele suletud. Algamas on Paide linna tänavune suurim tee-ehitusprojekt.



* Sel põuasel suvel on põllumeeste kõrval käed-jalad tööd täis ka kastjatel. Kui eelmistel suvedel oli Paide linnapildis kastamisautosid märgata üsna vähe, siis tänavu näeb neid lilleamplitesse ja -peenardele vett valamas iga päev. Võrreldes eelmise aastaga kulub SA Paide Haldus juht Janno Lehemetsa teada taimede kastmisele vett kordades rohkem. «Meil on päris suur töökoormus juures sellega, pea iga päev lastakse mitu tonnist vaati veest tühjaks,» ütles ta.

* Täpselt kaks kuud tagasi Järvamaal Prandi külamaja eest vabadusse lastud merikotkas Olev on leidnud püsiva elupaiga Venemaal Kingissepa linna lähistel tööstuspiirkonnas ega kipu sealt kuigi pikki lende ette võtma.



* Paljudel Eesti veekogudel on lehvimas kollane lipp ja inimesi hoiatatakse vohavate mürgiste sinivetikate eest, kuid Järvamaa avalikes supluskohtades pole neid seni tuvastatud.



* Juba homme õhtul kell seitse algab Paide linnastaadionil üks väga eriline jalgpallimäng, kus esitletakse Euroopa klubijalgpalli ihaldatuimaid karikaid, on jalgpallifestival ja vähiravi toetuseks särkide oksjon.



* Reede õhtul korraldab SA Ajakeskus Wittenstein/Järvamaa muuseum Paides kaks poolteisetunnist taskulambi-elamusrännakut, et tutvustada vanalinna salapäraseid paiku.



* Paidelane Tõnu Ehasalu korraldab Eesti saja aasta juubeli tähistamiseks esimest üleeestilist külgkorvidega mootorrataste kokkusaamist. See leiab aset 20. augustil ja eesmärk on ambitsioonikas: Ehasalu ootab Paide muusika- ja teatrimaja parklasse ei rohkem ega vähem kui sada külgvankriga mootorratast.