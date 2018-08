* Veel tuleval esmaspäeval, mil Paide kesklinnas suvel väldanud ruumieksperimendile kontserdiga punkt pannakse, saavad linlased muusika nautimise kõrvale kohvi ja kergeid snäkke soetada Vanalinna kohviku väliletist, ent pärast seda jäävad toidukoha uksed suletuks. Veidi üle nelja aasta hubast kohvikut pidanud ettevõtja Priit Põder teeb kesklinnas selle äriga lõpu.



* Kolmapäeval Poaka tallist hobusega Virginia maastikule ratsutama läinud Karola Nõlvak sai tunda herilaste sellesuvist tigedust ning pidi veetma öö haiglas, et toibuda rohkem kui kümnest mürgisest nõelatorkest.



* Kolmapäeva õhtul Tallinnas Lilleküla staadionil olnud Eesti kõigi aegade kõrgeima tasemega jalgpalliüritust, UEFA Superkarika finaali avanes võimalus oma silmaga näha ka järvalastel. Järva Teataja uuris, milliseid emotsioone tipptasemel jalgpalliõhtu neile pakkus.



* Ehitusprahti täis ruumid, õhus lendlevad tolmupilved, katkematu müra ja tunkedes tööliste sagimine – just selline algus ootas ees Käru põhikooli värsket direktorit Raili Saart, kes möödunud nädalal oma kabinetis esimest korda istet võttis.



* Valdo Praust on järvakate seas tuntud kui Väätsal asuva Eesti jalgrattamuuseumi eestvedaja. Praust on hariduselt küberneetik, ent huvi ajaloo ja vanade asjade vastu on pannud teda koguma jalgrattaid ja kirjutama raamatuid. Tema järjekordne teos «Eesti teede ja transpordi 100 aastat. Iidsetest radadest tänapäeva taristuni» ilmus kirjastuse Post Factum raamatusarjas EV100.