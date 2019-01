Lugeja kurdab: teeäärsed helkurpostid on nii mustad, et neist pole mingit kasu!

"Umbes nädal aega tagasi sõitsin tiheda tuisuga Järvamaal Tallinna-Tartu maanteel. Nähtavus oli väga halb. Tavaliselt on helkurpostidest selliste ilmaoludega suur abi, aga nüüd polnud neid nähagi. Need olid kas täiesti lumiseks tuisanud või lihtsalt nii porised, et helkurribad ei paistnud välja," kurtis lugeja ja lisas, et sama kehv on olukord ka mitmetel väiksematel Järvamaa teedel.