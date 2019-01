Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Eelmisel nädalal alanud suurte lumesadude järel olid Paide linnas Mündi ja Raudtee tänaval liiklejad hämmingus, sest talihooldemasinad oleksid need teed linnaservas justkui ära unustanud. Paide linnavalitsuse linnamajandusosakonna juhataja Heigo Laaneoks ütles, et mõistab igati inimeste muret. «Kuulsime sellest juba reedel ja pärastlõunal käis sahk minu teada Mündi ja Raudtee tänaval lund ka lükkamas,» lausus ta.

Laaneoks selgitas, et nimetatud teedel ei saa talihoolet teha lepinguline partner Paides. «Et ehitus jäi pooleli ja objekt on üle andmata, vastutab tee olukorra eest ehitaja Yit Infra AS, mitte teehooldaja Rarex,» täpsustas ta.



* Paide ujula sulgemisega lõpetas tegevuse ka üle kaheksa aasta seal avatud olnud hostel, sest noortekeskus ei soovinud selle haldamist üle võtta. Paide spordikeskus sellega siiski majutusteenuse osutamist ei lõpeta, vaid kolib selle teise kohta.



* Järva Teataja poole pöördus lugeja, kes on pidev rongisõitja. Talle valmistab muret, et Türile sõitvate Elroni rongide sõiduplaanid ei klapi maakonnaliini busside väljumisajaga ning tihtipeale väljub buss vaid mõni minut enne rongi jaama jõudmist. Näiteks väljub buss Türilt Paidesse kell 11.39, kuid rong jõuab Tallinnast jaama üheksa minutit hiljem.

Viljandi rong on Türil kell 19.05, kuid buss väljub kolm minutit varem. Mõlemal juhul tuleb järgmist bussi oodata tund aega.



* Aasta ei alanud Järva-Jaani vana¬tehnika varju¬paigale tavaliselt, lumme mattunud eksponaatide ja rahuliku õhustikuga. Oh ei, kaugel sellest. Varjupaigas käis sõda ja see kõik võeti kaame¬ratega üles. Projekti produtsent, kolman¬da kursuse filmitudeng Mirjam Korsten selgitas, et Järva-Jaa¬nis tegid nad üht osa oma uuest lühifilmist.



* Reedel olid Paide Swedbanki kontorisse kutsutud lapsed, kelle tööd osutusid parimaiks Järva Teataja joonistuskonkursil «Mina märkan!» ja leidsid koha ajalehe tänavuses kalendris.Pilte olid oodatud saatma kõik Järvamaa lapsed ja neid tuli kokku 209. Aasta iga kuu kohta tuli teha joonistus etteantud teemal, lisaks kalendri esikaanele ja teemal «Pank mobiiltelefonis».

Iga kategooria võitjatöö sai endale koha kalendris.