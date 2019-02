Riigikogu liikmeid saab valida üle 24 000 järvaka

Järvamaal on valijaid 24 138 (jaotub Järva vald 7023, Paide linn 8351 ja Türi vald 8764 inimest.

Valijakaarte hakatakse saatma Eestis elavatele valijatele alates 5. veebruarist ning hiljemalt järgmise nädala alguses peaksid need olema valijatele kohale jõudnud. Välisriikides elavad valijad on valijakaardi juba saanud. Tänavu saavad paberivaba valijakaardi oma e-postkasti 312 000 valijat, kellel on @eesti.ee e-posti aadress suunatud igapäevaselt kasutatavale e-posti aadressile. Ülejäänud saavad valijakaardi paberil.

„Nii nagu ka eelmistel kohalikel valimistel 2017. aastal, on kõik ühel aadressil elavad valijad kantud ühele valijakaardile,“ ütles siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja Enel Pungas. „Seega kui ühes majapidamises elab näiteks neli valijat, siis võib olla ka nii, et kahele neist tuleb posti teel üks valijakaart ja kaks saavad valijakaardi elektroonselt oma e-posti aadressile,“ lisas Pungas. Oma valijakaardi andmeid on võimalik vaadata ka riigiportaalis eesti.ee. Valijakaarti ei ole vaja valima minnes kaasa võtta.

Järvamaal on valijaid 24 138 (jaotub Järva vald 7023, Paide linn 8351 ja Türi vald 8764 inimest.

Kuna paberil valijakaart saadetakse kõigile rahvastikuregistri andmetel ühel aadressil elavatele valijatele ühine, võib juhtuda et valijakaardile on kantud ka inimesi, kes enam sel aadressil ei ela (näiteks endised üürnikud). Sellisel juhul on võimalik ruumi omanikul pöörduda valla- või linnavalitsuse poole ja taotleda nende inimeste aadressi muutmist.

Maakondade kaupa on kõige rohkem valijaid Harjumaal (372 618 valijat, sh Tallinnas 266 044), Tartumaal (109 445, sh Tartu linnas 66 816), Pärnumaal (66 289) ja Ida-Virumaal (56 671). Kõige vähem on hääleõiguslikke kodanikke Hiiumaal (8024) ja Läänemaal (15 620).

Eestis elavatele valijatele määrati valimisjaoskond nende aadressiandmete alusel, mis olid rahvastikuregistris 1. veebruari seisuga. Kui inimesel üldse puuduvad elukoha andmed rahvastikuregistris ja teda ei ole sel põhjusel valijate nimekirjas, ei ole võimalik hääletusel osaleda. Et oma hääl siiski anda, tuleb oma elukoht kiiresti kohaliku omavalitsuse poole pöördudes registreerida. Seda on võimalik teha ka riigiportaalis eesti.ee.