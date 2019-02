Paide linnameeskonna peatreener: soovime pakkuda väravaid ja võite!

Eesti liiga läbi aegade teine väravakütt Zahovaiko asus Paide Linnameeskonna peatreeneriks 2016. aasta lõpus. Kui debüüthooajal 2017 lõpetas meeskond kuuenda kohaga, siis mullu vahetati see viienda vastu.

Tänavu on meeskond saanud veelgi lisajõudu, kui liitunud on kogenud Mait Toom ja Karl Mööl, ründeliini on tugevdanud Kevin Kauber ja Andre Järva ning lisandunud kolm talendikat välismaalast Alassana Jatta, Mikel Gurrutxaga ja Muhammed Sanneh.