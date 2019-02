U18, U20 ja U23 vanuseklassides selgitatakse Eesti meistrid

9.-10. veebruaril toimuvad Tallinnas, Lasnamäe kergejõustikuhallis Eesti talvised meistrivõistlused U18, U20, U23 vanuseklassidele. Kohal on enamik nende vanuseklasside paremikust, kokku on osalema oodata 577 sportlast 44 klubist, sh ka on Järvamaa sportlaseid.